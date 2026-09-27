A Ginevra svolta sulla contraccezione: via libera alla gratuità totale

Durante la campagna, la sinistra e il Centro hanno sostenuto il testo in nome della parità di accesso alla salute sessuale e contraccettiva. PLR, MCG e UDC, insieme al Consiglio di Stato, lo hanno invece contestato perché, a loro avviso, non era sufficientemente mirato alle persone con redditi bassi.

La palla passa ora al Consiglio di Stato, che dovrà preparare una legge d'applicazione. Il titolare della sanità Pierre Maudet intende riunire ginecologi, farmacisti, associazioni e iniziativisti per discutere la portata del testo e le misure da adottare. La concretizzazione dell'iniziativa è attesa per il 2028.