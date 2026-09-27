A Basilea superati i 30 gradi: «Temperature da record»

Anche altrove le temperature sono state decisamente elevate per questo periodo. A Delémont (JU) ad esempio, sono stati misurati 29,6 gradi, sempre stando al post di Meteonews. Anche l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha segnalato valori fino a 30 gradi.

In tutta la Svizzera nei prossimi giorni resterà in prevalenza soleggiato e sono previste temperature comprese tra 25 e 29 gradi.