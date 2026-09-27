A Basilea superati i 30 gradi: «Temperature da record»
Le previsioni indicano che il caldo fuori stagione continuerà anche nei prossimi giorni.
Le previsioni indicano che il caldo fuori stagione continuerà anche nei prossimi giorni.
BASILEA - Temperature record oggi in molte località a Nord delle Alpi. Mai così tardi nell'anno la colonnina di mercurio aveva raggiunto i 30,1 gradi a Basilea-Binningen, come è avvenuto questo pomeriggio. Lo annuncia il servizio meteorologico privato Meteonews su X.
A Basilea-Binningen il 30 luglio era già stata misurata la temperatura più alta dell'estate 2026, pari a 39,7 gradi.
Anche altrove le temperature sono state decisamente elevate per questo periodo. A Delémont (JU) ad esempio, sono stati misurati 29,6 gradi, sempre stando al post di Meteonews. Anche l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) ha segnalato valori fino a 30 gradi.
In tutta la Svizzera nei prossimi giorni resterà in prevalenza soleggiato e sono previste temperature comprese tra 25 e 29 gradi.