Dopo il No all'iniziativa sulla neutralità, ora lo scontro è sulle armi

Il no all'iniziativa garantisce alla Svizzera un margine di manovra in politica estera e di sicurezza e la stabilizzazione delle relazioni con i nostri principali partner commerciali, mette in risalto Travail.Suisse. Le possibilità estremamente limitate di imporre sanzioni previste dal testo avrebbero messo a dura prova i rapporti con l'Unione europea, tira un sospiro di sollievo il sindacato.

Promotori non mollano

Dall'altra parte della barricata si accusa il colpo di un insuccesso pesante, ma non si intende mollare. "Continueremo a lottare", ha assicurato Stephanie Gartenmann, granconsigliera bernese dell'UDC e membro del comitato promotore, lanciando un monito al ministro degli esteri Ignazio Cassis, il quale ha garantito che Berna rimarrà neutrale in futuro: "Seguiremo tutto con molta attenzione". Perlomeno abbiamo avviato un dibattito sull'argomento e gli svizzeri hanno potuto prendere una decisione, si è consolato il consigliere nazionale Yvan Pahud (UDC/VD).