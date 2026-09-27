WorldSkills 2026: la Svizzera trionfa a Shanghai con 12 medaglie
I giovani rossocrociati conquistano anche il titolo ‘Best of Europe’
BERNA / SHANGHAI - Che conclusione per i WorldSkills 2026 a Shanghai: lo SwissSkills National Team conquista 12 medaglie, di cui quattro d’oro, due d’argento e sei di bronzo. La Svizzera si aggiudica così il 3° posto nella classifica delle nazioni ed è al contempo migliore nazione europea. Altri 23 giovani professionisti brillano con una «Medal of Excellence». Alla base di questo straordinario risultato ci sono 42 giovani talenti professionali che, nei giorni scorsi, hanno dimostrato le proprie capacità in 38 discipline. Il loro successo mostra anche concretamente dove può portare un apprendistato e quali opportunità può offrire ai giovani per il loro futuro professionale.
12 medaglie, 23 Medals of Excellence e 42 performance straordinarie
Per quattro giorni, i 42 concorrenti dello SwissSkills National Team hanno lavorato con la massima concentrazione: avvitando, programmando, cucinando, progettando, costruendo e cimentandosi in lavori di precisione. Ora è ufficiale: la Svizzera conquista una medaglia in dodici skills, portandosi a casa quattro volte l’oro, e con esso il titolo di campione del mondo, due volte l’argento e sei volte il bronzo.
Altri 23 partecipanti si distinguono con una «Medal of Excellence». Grazie a questi risultati, la Svizzera si piazza al 3° posto nella classifica delle nazioni (in base alla media dei punti ottenuti con le medaglie) ed è quindi anche la nazione europea con il miglior risultato. Lo SwissSkills National Team raggiunge così entrambi gli obiettivi che si era prefissato: posizionarsi nella Top 3 mondiale e ottenere il titolo di «Best of Europe».
Dietro questi numeri ci sono 42 storie personali. Storie di giovani professionisti che hanno investito moltissimo, superato le difficoltà, curato ogni dettaglio e messo alla prova a Shanghai le proprie capacità confrontandosi con l’élite professionale internazionale. Tutti loro hanno rappresentato la propria professione sul più grande palcoscenico internazionale della formazione professionale e hanno dimostrato ciò che è possibile ottenere con competenza, passione e impegno.
Ecco i campioni professionali che hanno conquistato l’oro:
Skill Industry 4.0: Ian Hofer, Turbenthal (ZH), operatore in automazione AFC, e Cyrill Koller, Rossrüti (SG), informatico AFC
Skill Hotel Reception: Fina Niebergall, Zurigo (ZH), impiegata in comunicazione alberghiera AFC
Skill Plumbing and Heating: Matthias Steiner, Lyssach (BE), installatore di impianti sanitari AFC
Skill Heavy Vehicle Technology: Sandro Amrhein, Balterswil (TG), meccanico di macchine edili AFC
Vincono la medaglia d’argento:
Skill CNC Milling, Manuel Nussbaumer, Menzingen (ZG), polimeccanico AFC
Abilità Muratore, Robin Hollenstein, Bütschwil (SG), muratore AFC
Portano a casa una medaglia di bronzo:
Skill Electronics, Andrin Kästli, Schneisingen (AG), elettronico AFC
Skill Electrical Installations, Kilian Moser, Grindelwald (BE), installatore elettricista AFC
Skill Web Technologies, William Wigginton, Friburgo (FR), informatico AFC
Sviluppo di applicazioni software, Louana Berger, Oberbuchsiten (SO), informatica AFC
Skill Autobody Repair, Gilles Glauser, Albligen (BE), carrozziere lattoniere AFC
Skill Joinery, Augustin Mettraux, Fontainemelon (NE), nome falegname AFC
Il titolo di «Best of Nation» è stato conquistato dal duo della categoria Industry 4.0: l’operatore in automazione Ian Hofer di Turbenthal (ZH) e l’informatico Cyrill Koller di Rossrüti (SG).
Qui la classifica completa