WorldSkills 2026: la Svizzera trionfa a Shanghai con 12 medaglie

Altri 23 partecipanti si distinguono con una «Medal of Excellence». Grazie a questi risultati, la Svizzera si piazza al 3° posto nella classifica delle nazioni (in base alla media dei punti ottenuti con le medaglie) ed è quindi anche la nazione europea con il miglior risultato. Lo SwissSkills National Team raggiunge così entrambi gli obiettivi che si era prefissato: posizionarsi nella Top 3 mondiale e ottenere il titolo di «Best of Europe».

Dietro questi numeri ci sono 42 storie personali. Storie di giovani professionisti che hanno investito moltissimo, superato le difficoltà, curato ogni dettaglio e messo alla prova a Shanghai le proprie capacità confrontandosi con l’élite professionale internazionale. Tutti loro hanno rappresentato la propria professione sul più grande palcoscenico internazionale della formazione professionale e hanno dimostrato ciò che è possibile ottenere con competenza, passione e impegno.