"Aula nel Bosco", c'è il sostegno cantonale
Da Coira arriverà un contributo di 30mila franchi per il progetto del Comune di Roveredo
ROVEREDO - Il Governo grigionese ha dato il via libera al progetto "Aula nel Bosco" promosso dal Comune di Roveredo, assicurando un contributo una tantum di 30mila franchi per la realizzazione della nuova struttura. L'investimento complessivo previsto per il progetto ammonta a 84mila franchi.
L’iniziativa prevede la costruzione di un fabbricato multifunzionale in legno che si integrerà nel contesto naturale del bosco. La capanna sarà destinata principalmente alle attività formative per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare di Roveredo, offrendo uno spazio dedicato al contatto diretto con l’ambiente naturale.
L’obiettivo dell’"Aula nel Bosco" è sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche legate al bosco, alla natura e al paesaggio locale. Per mantenere questa vocazione educativa e naturalistica, la struttura non potrà essere utilizzata per eventi a carattere commerciale.