"Aula nel Bosco", c'è il sostegno cantonale

L’iniziativa prevede la costruzione di un fabbricato multifunzionale in legno che si integrerà nel contesto naturale del bosco. La capanna sarà destinata principalmente alle attività formative per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare di Roveredo, offrendo uno spazio dedicato al contatto diretto con l’ambiente naturale.

L’obiettivo dell’"Aula nel Bosco" è sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche legate al bosco, alla natura e al paesaggio locale. Per mantenere questa vocazione educativa e naturalistica, la struttura non potrà essere utilizzata per eventi a carattere commerciale.