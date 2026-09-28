«Il Municipio faccia chiarezza sulle remunerazioni del CdA di AIL»

Al Municipio viene quindi chiesto di spiegare la propria posizione sugli attuali compensi, quali criteri siano stati definiti o concordati con AIL e quali confronti siano stati effettuati con aziende svizzere a capitale pubblico di dimensioni comparabili. L'MPS vuole inoltre sapere se la Città conosca il costo complessivo annuo della governance, comprese componenti fisse e variabili, commissioni, gruppi di lavoro, fringe benefit ed eventuali altri compensi.