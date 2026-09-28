Non sai se devi andare al Pronto soccorso? Chiedi al medico

MENDRISIO - Un medico dell’ospedale che ricontatta il paziente entro 30 minuti e lo aiuta a capire se può gestire il problema a domicilio, attendere il proprio medico curante oppure se deve rivolgersi al Pronto soccorso o chiamare un’ambulanza. È il principio alla base di Pronto Consulto, nuovo servizio telefonico riconosciuto dalle casse malati e destinato ai cittadini del Mendrisiotto e del Basso Ceresio che hanno un problema di salute e non sanno se sia necessaria una valutazione urgente.