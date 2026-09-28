A2, chiusure notturne all'uscita di Melide in direzione sud

MELIDE - L'uscita di Melide dell'autostrada A2, in direzione sud, sarà chiusa al traffico nelle ore notturne da martedì 29 settembre a lunedì 5 ottobre. Le chiusure saranno in vigore dalle 22 alle 4.30, a eccezione delle notti di venerdì 2 e sabato 3 ottobre.