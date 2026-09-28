MELIDE
A2, chiusure notturne all'uscita di Melide in direzione sud
La chiusura è dovuta a lavori di revisione della galleria Melide-Grancia e interesserà solo alcune notti.
TiPress
Fonte RED
A2, chiusure notturne all'uscita di Melide in direzione sud
La chiusura è dovuta a lavori di revisione della galleria Melide-Grancia e interesserà solo alcune notti.
MELIDE - L'uscita di Melide dell'autostrada A2, in direzione sud, sarà chiusa al traffico nelle ore notturne da martedì 29 settembre a lunedì 5 ottobre. Le chiusure saranno in vigore dalle 22 alle 4.30, a eccezione delle notti di venerdì 2 e sabato 3 ottobre.
Lo comunica l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che il provvedimento è necessario per consentire i lavori annuali di revisione della galleria Melide-Grancia.
Durante le chiusure, che saranno segnalate sul posto, gli automobilisti provenienti da nord potranno utilizzare gli svincoli di Lugano Nord o di Mendrisio.
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