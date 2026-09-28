Ecco i finalisti del Premio BancaStato per la sostenibilità aziendale

La strategia dell'istituto ruota attorno a cinque aree - Governance, Clientela, Comunità, Risorse umane, Clima e ambiente - e i suoi progressi sono illustrati nel Rapporto di sostenibilità 2025. Nel corso dello scorso anno BancaStato ha inoltre definito una strategia climatica e un piano di transizione verso l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Tra le iniziative citate figurano l'introduzione dell'ipoteca Green Plus per l'edilizia sostenibile, il sostegno a oltre 600 enti e associazioni locali e gli investimenti nella formazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.