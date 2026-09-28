Un nuovo percorso MTB di 9 chilometri tra Campra e il Nara
Il nuovo sentiero collega Campra, Gorda e Nara, valorizzando l'offerta outdoor e il turismo della Valle di Blenio.
BLENIO - La Valle di Blenio avrà un nuovo collegamento in quota per mountain biker ed escursionisti. Sabato 3 ottobre sarà inaugurato il percorso ufficiale Campra-Gorda-Nara, lungo circa 9 chilometri. Il giorno successivo il Nara Bike Park ospiterà invece la nona edizione della NaRaidata.
Il nuovo itinerario attraversa i Comuni di Blenio e Acquarossa, collegando la zona di Campra e del Lucomagno con il comprensorio del Nara attraverso Gorda e Piandios. È il risultato di diversi anni di progettazione e pianificazione da parte dei due Comuni, committenti dell'opera, con il supporto dell'Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS BV), dell'Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino e di TicinoSentieri.
Il tracciato è stato ricavato sistemando sentieri esistenti, recuperando alcuni tratti e realizzando nuovi segmenti. L'obiettivo, spiega Bellinzona e Valli Turismo, è offrire un percorso sicuro e il più possibile naturale, destinato alla convivenza tra mountain biker ed escursionisti. I lavori sono stati affidati a imprese locali, affiancate da specialisti nella costruzione di sentieri e dagli uffici tecnici dei due Comuni.
Il progetto è stato seguito per i Comuni dall'ERS BV attraverso l'Antenna Valle di Blenio. Il finanziamento è arrivato in misura definita «importante e determinante» dai fondi cantonali della politica economica regionale, ai quali si è aggiunto il contributo di Uetikon am See, Comune partner della Valle di Blenio.
Il Campra-Gorda-Nara permette inoltre di collegare due poli dell'offerta per le attività all'aperto della valle, mettendo in rete Campra, il Nara e il Nara Bike Park e passando dalle strutture ricettive di Gorda e Piandaios. Il percorso si inserisce anche nel più ampio progetto Bike St Gotthard ed è complementare all'offerta già presente, compreso il recente sviluppo della Black Wood Line al Nara.
L'itinerario è pensato soprattutto per biker di livello medio e famiglie sportive ed è percorribile anche con e-MTB. Secondo l'Organizzazione turistica, il collegamento punta anche a mettere maggiormente in rete strutture e servizi lungo il percorso e a contribuire alla diversificazione e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica della valle.
L'inaugurazione di sabato 3 ottobre sarà accompagnata da attività aperte al pubblico. Dalle 8 saranno proposti tour guidati in mountain bike e a piedi, organizzati da BlenioBike e TicinoSentieri. Dalle 9 entreranno in funzione le seggiovie Leontica-Cancorì e Cancorì-Pian Nara, mentre a Cancorì sarà allestito un villaggio con stand informativi e attività dedicate alla mountain bike.
La parte ufficiale è prevista alle 15, alla presenza del consigliere di Stato Christian Vitta. Nel corso della giornata saranno affrontati anche i temi della fruizione responsabile della montagna e della convivenza sui sentieri, con la partecipazione, tra gli altri, di TicinoSentieri, Montagne Sicure e del Dipartimento del territorio. Informazioni e iscrizioni sono disponibili all'indirizzo https://shorturl.at/HHIpS.
Domenica 4 ottobre sarà invece la volta della nona NaRaidata, appuntamento autunnale dedicato alla mountain bike organizzato dagli Amici del Nara. Al Nara Bike Park saranno disponibili tre percorsi di discesa, con gli impianti di risalita in funzione e diverse attività legate alla mountain bike.