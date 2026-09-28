Un nuovo percorso MTB di 9 chilometri tra Campra e il Nara

Il tracciato è stato ricavato sistemando sentieri esistenti, recuperando alcuni tratti e realizzando nuovi segmenti. L'obiettivo, spiega Bellinzona e Valli Turismo, è offrire un percorso sicuro e il più possibile naturale, destinato alla convivenza tra mountain biker ed escursionisti. I lavori sono stati affidati a imprese locali, affiancate da specialisti nella costruzione di sentieri e dagli uffici tecnici dei due Comuni.

Il progetto è stato seguito per i Comuni dall'ERS BV attraverso l'Antenna Valle di Blenio. Il finanziamento è arrivato in misura definita «importante e determinante» dai fondi cantonali della politica economica regionale, ai quali si è aggiunto il contributo di Uetikon am See, Comune partner della Valle di Blenio.