Primo soccorso pediatrico, chiesta una formazione obbligatoria per chi si occupa di bambini

BELLINZONA - Rendere obbligatoria e aggiornare periodicamente la formazione in primo soccorso pediatrico per chi, nell'ambito della propria attività professionale, ha direttamente in custodia dei bambini. È quanto chiede una mozione al Consiglio di Stato che vede come prima firmataria Simona Genini, deputata e vicecapogruppo PLR, e otto cofirmatari*.