«Nessuna parità senza protezione per tutte le persone»

Gruppo Donne USS Ticino e Moesa e Imbarco Immediato assicurano infine che proseguiranno il loro impegno per ottenere una piena protezione contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Sindacati e associazioni di categoria, spiegano, intendono continuare ad agire nei luoghi di lavoro, nei contratti collettivi, nella contrattazione e sul piano politico per costruire strumenti che garantiscano gli stessi diritti e la stessa dignità.