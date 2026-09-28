Portinerie Lavoro, uno sportello gratuito per chi cerca un impiego

Avviato da poche settimane, il servizio offre consulenze gratuite e senza appuntamento per la preparazione del dossier di candidatura, lo sviluppo di una strategia personale per la ricerca di lavoro e l'orientamento verso le risorse più adatte. Secondo ECAP Ticino Unia, diverse persone hanno già usufruito dello sportello.

Il servizio è riservato alle persone che non sono iscritte presso gli Uffici regionali di collocamento (URC).