Portinerie Lavoro, uno sportello gratuito per chi cerca un impiego
Consulenze senza appuntamento per orientarsi tra candidature, curriculum e opportunità professionali. Il prossimo appuntamento è previsto giovedì 1° ottobre.
LOCARNO - Prosegue il progetto Portinerie Lavoro, lo sportello itinerante e gratuito promosso da ECAP Ticino Unia, ente senza scopo di lucro per la formazione degli adulti, per sostenere le persone nella ricerca di un impiego. Il prossimo appuntamento è previsto a Locarno giovedì 1° ottobre, dalle 14 alle 16.
L'incontro si terrà allo Spazio ELLE, in Piazza G. Pedrazzini 12. ECAP Ticino Unia precisa che la sede è diversa da quella indicata nella comunicazione iniziale.
Avviato da poche settimane, il servizio offre consulenze gratuite e senza appuntamento per la preparazione del dossier di candidatura, lo sviluppo di una strategia personale per la ricerca di lavoro e l'orientamento verso le risorse più adatte. Secondo ECAP Ticino Unia, diverse persone hanno già usufruito dello sportello.
Il servizio è riservato alle persone che non sono iscritte presso gli Uffici regionali di collocamento (URC).