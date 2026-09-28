«30+ Sguardi»: l'autismo oltre gli stereotipi

L'esposizione sarà allestita sul piazzale del Centro e sarà quindi accessibile non soltanto alla comunità scolastica, ma a tutta la popolazione. Le immagini, firmate da fotografe e fotografi professionisti neurodivergenti e neurotipici, sono accompagnate da brevi aforismi e riflessioni di persone che hanno un legame professionale o personale con il mondo dell'autismo.