Italiano di Svizzera, «Romano sarà grande»

Perché Romano può sfondare?

«Perché ha capacità tecniche, intelligenza tattica, un bel fisico, facilità di corsa, quell’intensità figlia del calcio svizzero e che in Italia si vede poco… ha tutto insomma per diventare grande, per imporsi a livello internazionale. Non ha fatto bene all’esordio? Si deve tenere conto del fatto che è stato inserito in una squadra quasi sperimentale, un undici quasi tutto nuovo. Il risultato sarebbe stato completamente diverso se avesse trovato posto in un gruppo collaudato. Ho l’impressione che in molti debbano ancora trovare la giusta collocazione in campo, ma quanto visto contro una Turchia proprio brutta dovrebbe far star sereni i tifosi azzurri: c’è tanto lavoro da fare ma le possibilità che il progetto dia risultati sono grandi».