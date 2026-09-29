Per domare la Scozia sono bastati 12'

Perso l'equilibrio in campo, i padroni di casa non sono infatti riusciti a imbastire una reazione convincente. Sono anzi stati gli elvetici a comandare il gioco e a dettare ritmi e tempi della contesa. Hanno controllato, gestito e... affondato nuovamente il colpo al 55', quando Elvedi ha messo in ghiaccio la vittoria. Nel finale, poi, c'è stata gloria pure per Amdouni, che si è confermato in formissima bissando le reti di sabato.

A punteggio pieno, la Nazionale sarà ora chiamata a difendere il primato dall'assalto della Slovenia (oggi vincente 2-0 sulla Macedonia). Zelar, Lovric e compagni si presenteranno, determinati, sabato (ore 20.45) a Lucerna...