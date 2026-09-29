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Per domare la Scozia sono bastati 12'

Ottima prova della Nazionale, rimasta a punteggio pieno in Nations League.
Per domare la Scozia sono bastati 12'
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Per domare la Scozia sono bastati 12'
Ottima prova della Nazionale, rimasta a punteggio pieno in Nations League.
Sabato, a Lucerna, arriva la Slovenia.
CALCIO: Risultati e classifiche

GLASGOW - Seconda prova convincente e secondo successo in Nations League per la Svizzera che, dopo i tre punti guadagnati in Macedonia, ne ha presi altrettanti in Scozia: 0-3 il risultato finale.

Il match di Glasgow è durato fino al dodicesimo minuto, secondo più, secondo meno. Lì, già in superiorità numerica per l'espulsione di Hendry (per fallo da ultimo uomo), Rodriguez ha trovato, su punizione, la rete che ha sbloccato il punteggio. E che ha reso in discesa la serata dei rossocrociati.

Perso l'equilibrio in campo, i padroni di casa non sono infatti riusciti a imbastire una reazione convincente. Sono anzi stati gli elvetici a comandare il gioco e a dettare ritmi e tempi della contesa. Hanno controllato, gestito e... affondato nuovamente il colpo al 55', quando Elvedi ha messo in ghiaccio la vittoria. Nel finale, poi, c'è stata gloria pure per Amdouni, che si è confermato in formissima bissando le reti di sabato.

A punteggio pieno, la Nazionale sarà ora chiamata a difendere il primato dall'assalto della Slovenia (oggi vincente 2-0 sulla Macedonia). Zelar, Lovric e compagni si presenteranno, determinati, sabato (ore 20.45) a Lucerna...

SCOZIA-SVIZZERA 0-3 (0-1)
Reti: 12' Rodriguez 0-1, 55' Elvedi 0-2, 82' Amdouni 0-3.
SCOZIA: Gunn; Hendry, McKenna, Binks; Ferguson, McGinn, Gilmour (59' Christie), Patterson (59' Montgomery), Robertson (74' Doig); McBurnie (59' Ure), Bowie (13' Welsh).
SVIZZERA: Kobel; Rodriguez (62' Britschgi), Athekame, Elvedi, Akanji; Freuler, Jashari (71' Sierro); Aebischer, Ndoye (86' Itten), Manzambi (63' Rieder), Amdouni (86' Sanches).

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