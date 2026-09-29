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Vozinha, il peso dei riflettori: «Ho perso la mia pace»

Il portiere di Capo Verde, eroe al Mondiale, rimpiange la vita più tranquilla prima della Coppa del Mondo
Vozinha, il peso dei riflettori: «Ho perso la mia pace»
IMAGO / Photosport
di Fabrizio BerettaGiornalista
Vozinha, il peso dei riflettori: «Ho perso la mia pace»
Il portiere di Capo Verde, eroe al Mondiale, rimpiange la vita più tranquilla prima della Coppa del Mondo
CALCIO: Risultati e classifiche

PRAIA - Era stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale della scorsa estate. Con le sue super parate, Vozinha - portiere di Capo Verde - si era fatto conoscere grazie a una prestazione straordinaria e inaspettata, quando, a 40 anni, aveva fermato la Spagna sullo 0-0 nell'esordio assoluto della sua nazionale alla Coppa del Mondo. Quella partita lo aveva reso un eroe, facendo aumentare a dismisura i suoi follower sui social. Bello, almeno, inizialmente, mentre ora...

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Il Mondiale cambia tutto: Vozinha firma il contratto della vita

«Non ho più alcuna privacy, o almeno ne ho molta meno di prima - ha dichiarato a The Observer - Ora esco, vado al ristorante e c'è sempre qualcuno che vuole scattare una foto con me o mi chiede un autografo. O, peggio ancora, qualcuno mi filma. Ho perso la mia pace e la mia tranquillità... È questo il cambiamento più grande nella mia vita e non credo ci sia nulla che possa fare al riguardo».

Oggi Vozinha gioca in Cile tra le file del Club Social y Deportivo Colo-Colo: «Molte persone vogliono essere famose e avere un profilo pubblico, ma vedono soltanto il lato positivo di quella realtà. A essere sincero, se mi offrissero la vita che ho oggi o quella che avevo prima, sceglierei quella di prima».

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