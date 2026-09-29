Vozinha, il peso dei riflettori: «Ho perso la mia pace»

«Non ho più alcuna privacy, o almeno ne ho molta meno di prima - ha dichiarato a The Observer - Ora esco, vado al ristorante e c'è sempre qualcuno che vuole scattare una foto con me o mi chiede un autografo. O, peggio ancora, qualcuno mi filma. Ho perso la mia pace e la mia tranquillità... È questo il cambiamento più grande nella mia vita e non credo ci sia nulla che possa fare al riguardo».

Oggi Vozinha gioca in Cile tra le file del Club Social y Deportivo Colo-Colo: «Molte persone vogliono essere famose e avere un profilo pubblico, ma vedono soltanto il lato positivo di quella realtà. A essere sincero, se mi offrissero la vita che ho oggi o quella che avevo prima, sceglierei quella di prima».