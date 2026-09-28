Una grande «batosta» per Christoph Blocher
L'ex consigliere federale è il grande perdente della votazione sull'iniziativa per la neutralità. Quasi un elettore UDC su tre ha votato contro di lui
L'ex consigliere federale è il grande perdente della votazione sull'iniziativa per la neutralità. Quasi un elettore UDC su tre ha votato contro di lui
ZURIGO - Il no all'iniziativa sulla neutralità, emerso ieri dalle urne, è la cronaca di una sconfitta preannunciata, secondo i media svizzeri. La netta bocciatura rafforza la posizione del Consiglio federale e rappresenta una «batosta» per Christoph Blocher.
La NZZ parla di un «risultato senza appello». Ma per il quotidiano zurighese «l'iniziativa di Christoph Blocher», che ha finanziato la campagna con quasi 4 milioni di franchi, non ha avuto alcuna chance già in partenza.
Per i giornali svizzero-tedeschi del gruppo Tamedia il risultato di ieri rappresenta infatti una «sconfitta personale» per l'ex Consigliere federale democentrista, che apparentemente «non è riuscito nemmeno a convincere il suo partito».
Il Blick parla invece di una «progressiva transizione» per prendere le distanze dal patriarca dell'UDC. La parola d'ordine non era soltanto «tutti contro l'UDC», ma «tutti contro Blocher». Il prossimo passo riguarderà il dossier ancora più importante dell'Unione europea, che secondo il quotidiano svizzero-tedesco sarà verosimilmente affidato alla figlia Magdalena Martullo-Blocher.
Secondo La Liberté si è trattata di una «magistrale batosta inflitta dal popolo» e «un segnale chiaro per Blocher». Anche Le Temps parla di una «scoppola» per l'ex consigliere federale, il cui impegno personale «non è bastato, così come non sono bastati i milioni sborsati di tasca propria». «Si possono comprare manifesti in ogni angolo del Paese e inserzioni sui giornali (...) Ma una maggioranza popolare resta più difficile da acquistare», riassumono le testate del gruppo ESH (Le Nouvelliste, ArcInfo e La Côte), riferendosi alla campagna milionaria di Blocher.
L'UDC «non sta attraversando un momento particolarmente favorevole alle urne», ha osserva dal canto suo Le Temps, ricordando la terza sconfitta dell'anno per il partito di destra. Una battuta d'arresto che «fa particolarmente male» perché riguarda uno dei suoi cavalli di battaglia. Al contrario, questo netto no rappresenta anche «un grandi sì» al modo in cui il Consiglio federale applica la neutralità. Si tratta, sottolinea il giornale ginevrino, della prima volta che questa linea ottiene un simile avallo popolare.
Quasi un elettore UDC su tre ha votato contro Blocher
Secondo il sondaggio post-votazione condotto da LeeWas per 20Minuten e Tamedia, l'iniziativa sulla neutralità ha trovato una maggioranza solo tra la base dell'UDC. Il 71% ha votato a favore dell'iniziativa, il 29% l'ha respinta. L'UDC aveva garantito il sostegno all'iniziativa, ma il principale promotore era l'ex consigliere federale Christoph Blocher. Formalmente, l'iniziativa è stata lanciata dall'associazione Pro Svizzera, vicina ai democentristi.
Tutti gli altri partiti hanno respinto l'iniziativa sulla neutralità a larghissima maggioranza. Più nettamente i simpatizzanti del PS, con il 94%. La minoranza più ampia si è registrata ancora tra la base dei Verdi, con il 19%. Ci sono stati anche singoli gruppi dell'area di sinistra che hanno sostenuto l'iniziativa.
Il rifiuto dell'iniziativa è stato particolarmente forte nelle fasce più anziane della popolazione: tra gli over 65 la quota di no è stata del 79%. Anche il reddito ha giocato un ruolo: più basso è il reddito, maggiore è la quota di sì. Tra coloro che guadagnano meno di 4000 franchi al mese, il 41% ha detto sì.