Una grande «batosta» per Christoph Blocher

Quasi un elettore UDC su tre ha votato contro Blocher

Secondo il sondaggio post-votazione condotto da LeeWas per 20Minuten e Tamedia, l'iniziativa sulla neutralità ha trovato una maggioranza solo tra la base dell'UDC. Il 71% ha votato a favore dell'iniziativa, il 29% l'ha respinta. L'UDC aveva garantito il sostegno all'iniziativa, ma il principale promotore era l'ex consigliere federale Christoph Blocher. Formalmente, l'iniziativa è stata lanciata dall'associazione Pro Svizzera, vicina ai democentristi.