Agli WordSkills di Shanghai la Svizzera ha conquistato 12 medaglie

Un successo che ha molti volti

Quello che a Shanghai si conclude con medaglie e piazzamenti al vertice è iniziato anni prima con un apprendistato professionale. Nell’azienda di tirocinio, i giovani talenti professionali hanno imparato il mestiere dalle basi, assunto responsabilità e acquisito esperienza pratica. In seguito sono arrivati ulteriori allenamenti, innumerevoli ore di esercitazione e una preparazione intensiva per i WorldSkills.



E non hanno mai affrontato questo percorso da soli. Dietro ai 42 talenti ci sono datrici e datori di lavoro, formatrici e formatori professionali, associazioni di categoria, i 38 esperti ed esperte dello SwissSkills National Team e, non da ultimo, le loro famiglie. Hanno trasmesso conoscenze, investito tempo, creato le condizioni necessarie e sostenuto i giovani talenti lungo il loro cammino.



I WorldSkills mostrano quindi, ben oltre i risultati ottenuti, tutto ciò che la formazione professionale svizzera rende possibile. I giovani possono sviluppare i propri punti di forza, crescere professionalmente e aprirsi sempre nuove prospettive. Che si tratti di una formazione continua, di assumere una funzione dirigenziale, di mettersi in proprio o di intraprendere in seguito gli studi universitari, un apprendistato non è un punto di arrivo, ma può rappresentare l’inizio di percorsi formativi e professionali molto diversi.