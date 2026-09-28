Agli WordSkills di Shanghai la Svizzera ha conquistato 12 medaglie
Finendo nella top 3 delle migliori nazioni al mondo (e risultando la “Best of Europe”). Il resoconto di un Mondiale di successo.
Che conclusione per i WorldSkills 2026 a Shanghai: lo SwissSkills National Team conquista 12 medaglie, di cui quattro d’oro, due d’argento e sei di bronzo.
La Svizzera si aggiudica così il 3° posto nella classifica delle nazioni ed è al contempo migliore nazione europea.
Altri 23 giovani professionisti brillano con una «Medal of Excellence». Alla base di questo straordinario risultato ci sono 42 giovani talenti professionali che, nei giorni scorsi, hanno dimostrato le proprie capacità in 38 discipline. Il loro successo mostra anche concretamente dove può portare un apprendistato e quali opportunità può offrire ai giovani per il loro futuro professionale.
Per quattro giorni 42 concorrenti dello SwissSkills National TEam hanno lavorato con la massima concentrazione: avvitando, programmando, cucinando, progettando, costruendo e cimentandosi in lavori di precisione. Ora è ufficiale: la Svizzera conquista una medaglia in dodici skills, portandosi a casa quattro volte l’oro, e con esso il titolo di campione del mondo, due volte l’argento e sei volte il bronzo.
Dietro questi numeri ci sono soprattutto delle storie: sorie di giovani professionisti che hanno investito moltissimo, superato le difficoltà, curato ogni dettaglio e messo alla prova a Shanghai le proprie capacità confrontandosi con l’élite professionale internazionale. Tutti loro hanno rappresentato la propria professione sul più grande palcoscenico internazionale della formazione professionale e hanno dimostrato ciò che è possibile ottenere con competenza, passione e impegno.
Ecco i concorrenti professionali svizzeri che hanno conquistato l’oro:
- Skill Industry 4.0: Ian Hofer, Turbenthal (ZH), operatore in automazione AFC, e Cyrill Koller, Rossrüti (SG), informatico AFC
- Skill Hotel Reception: Fina Niebergall, Zurigo (ZH), impiegata in comunicazione alberghiera AFC
- Skill Plumbing and Heating: Matthias Steiner, Lyssach (BE), installatore di impianti sanitari AFC
- Skill Heavy Vehicle Technology: Sandro Amrhein, Balterswil (TG), meccanico di macchine edili AFC
Vincono la medaglia d’argento:
- Skill CNC Milling, Manuel Nussbaumer, Menzingen (ZG), polimeccanico AFC
- Skill Bricklaying, Robin Hollenstein, Bütschwil (SG), muratore AFC
Portano a casa una medaglia di bronzo:
- Skill Electronics, Andrin Kästli, Schneisingen (AG), elettronico AFC
- Skill Electrical Installations, Kilian Moser, Grindelwald (BE), installatore elettricista AFC
- Skill Web Technologies, William Wigginton, Friburgo (FR), informatico AFC
- Skill Software Applications Development, Louana Berger, Oberbuchsiten (SO), informatica AFC
- Skill Autobody Repair, Gilles Glauser, Albligen (BE), carrozziere lattoniere AFC
- Skill Joinery, Augustin Mettraux, Fontainemelon (NE), falegname AFC
Il titolo di «Best of Nation» è stato conquistato dal duo della categoria Industry 4.0: l’operatore in automazione Ian Hofer di Turbenthal (ZH) e l’informatico Cyrill Koller di Rossrüti (SG).
Un successo che ha molti volti
Quello che a Shanghai si conclude con medaglie e piazzamenti al vertice è iniziato anni prima con un apprendistato professionale. Nell’azienda di tirocinio, i giovani talenti professionali hanno imparato il mestiere dalle basi, assunto responsabilità e acquisito esperienza pratica. In seguito sono arrivati ulteriori allenamenti, innumerevoli ore di esercitazione e una preparazione intensiva per i WorldSkills.
E non hanno mai affrontato questo percorso da soli. Dietro ai 42 talenti ci sono datrici e datori di lavoro, formatrici e formatori professionali, associazioni di categoria, i 38 esperti ed esperte dello SwissSkills National Team e, non da ultimo, le loro famiglie. Hanno trasmesso conoscenze, investito tempo, creato le condizioni necessarie e sostenuto i giovani talenti lungo il loro cammino.
I WorldSkills mostrano quindi, ben oltre i risultati ottenuti, tutto ciò che la formazione professionale svizzera rende possibile. I giovani possono sviluppare i propri punti di forza, crescere professionalmente e aprirsi sempre nuove prospettive. Che si tratti di una formazione continua, di assumere una funzione dirigenziale, di mettersi in proprio o di intraprendere in seguito gli studi universitari, un apprendistato non è un punto di arrivo, ma può rappresentare l’inizio di percorsi formativi e professionali molto diversi.
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