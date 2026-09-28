Cassa malati, cambiare più volte conviene

Il potenziale risulta particolarmente elevato nei cantoni con premi alti. Al primo cambio, a Ginevra il risparmio medio è stato di 697 franchi all'anno, seguito dal Ticino con 633 franchi e dal canton Vaud con 594. A Zurigo la cifra si è attestata a 588 franchi e a Basilea Città a 554. In Ticino il risparmio ottenuto al primo cambio è risultato del 31% superiore rispetto a quello dei cambi successivi.

Dall'analisi emergono differenze anche in base all'età. I 26-30enni hanno registrato il maggiore risparmio medio, pari a 451 franchi all'anno, contro i 436 franchi dei 19-25enni. Per gli assicurati oltre i 51 anni il potenziale medio è stato di 417 franchi, mentre per bambini e giovani fino a 18 anni di 235 franchi.