Cassa malati, cambiare più volte conviene
I risparmi maggiori si registrano nei cantoni con premi elevati e tra i giovani adulti che valutano ogni anno nuove offerte.
BERNA - Chi cambia regolarmente la propria cassa malati può ottenere, sul lungo periodo, risparmi maggiori rispetto a chi cambia assicuratore una sola volta. È quanto emerge da un'analisi pubblicata da Axa poco prima della comunicazione dei nuovi premi per il 2027.
Secondo la valutazione, al primo cambio dell'assicurazione di base gli assicurati hanno risparmiato in media 563 franchi all'anno. In occasione di un cambio successivo, il risparmio medio è stato invece di 383 franchi annui. «Molti assicurati presumono che dopo un primo cambio non ci sia quasi più potenziale di risparmio», ha affermato Alexandra Gmür, responsabile della previdenza sanitaria presso Axa.
Il potenziale risulta particolarmente elevato nei cantoni con premi alti. Al primo cambio, a Ginevra il risparmio medio è stato di 697 franchi all'anno, seguito dal Ticino con 633 franchi e dal canton Vaud con 594. A Zurigo la cifra si è attestata a 588 franchi e a Basilea Città a 554. In Ticino il risparmio ottenuto al primo cambio è risultato del 31% superiore rispetto a quello dei cambi successivi.
Dall'analisi emergono differenze anche in base all'età. I 26-30enni hanno registrato il maggiore risparmio medio, pari a 451 franchi all'anno, contro i 436 franchi dei 19-25enni. Per gli assicurati oltre i 51 anni il potenziale medio è stato di 417 franchi, mentre per bambini e giovani fino a 18 anni di 235 franchi.
Axa raccomanda di confrontare i premi ogni anno, valutando anche modelli assicurativi alternativi e franchigie. L'analisi prende in considerazione tutti i cambi dell'assicurazione di base effettuati negli ultimi quattro anni da clienti Axa titolari di un'assicurazione complementare. La stessa Axa non offre l'assicurazione di base.