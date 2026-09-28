Digitale al massimo, difese al minimo

Il paradosso e la necessità

Anche Alexis Hirschhorn, CEO di ACUNA GRC, sottolinea il divario tra infrastrutture digitali avanzate e governance della sicurezza: «Il paradosso svizzero è una realtà che riscontriamo ogni giorno: infrastrutture di livello mondiale, ma una gestione dei rischi che non sempre tiene il passo. Colmare questo gap non significa solo investire in nuove tecnologie di sicurezza, ma rendere la governance operativa e integrarla nelle decisioni quotidiane, superando la logica dell’audit annuale».