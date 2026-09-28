SONDAGGIO TAMEDIA
Dicci cosa ami di più della Svizzera
Come vive la sua vita quotidiana e quali desideri e aspettative ha per il futuro prossimo (e meno prossimo)? Ce lo racconti, partecipando al nostro sondaggio.
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Dicci cosa ami di più della Svizzera
Come vive la sua vita quotidiana e quali desideri e aspettative ha per il futuro prossimo (e meno prossimo)? Ce lo racconti, partecipando al nostro sondaggio.
Cosa la rende più felice nella vita di tutti i giorni nella nostra Confederazione? E quali cambiamenti si augura per il prossimo anno?
Ci racconti le sue esperienze e le sue sensazioni riguardo al presente (e futuro), partecipando al sondaggio
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