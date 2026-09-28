Al via la maratona sui Bilaterali III

I dibattiti in aula si preannunciano animati, incentrati su diversi aspetti scottanti inclusi negli accordi. Nel plenum sono attesi non meno di cinque consiglieri federali. Ignazio Cassis, responsabile della diplomazia elvetica, dovrà sottoporsi a un vero "tour de force": la sua presenza sarà infatti necessaria per buona parte del tempo.

Il pacchetto comprende una prima parte dedicata alla stabilizzazione e all’aggiornamento delle intese esistenti nei settori del trasporto aereo e terrestre, del commercio di prodotti alimentari, del riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità e della libera circolazione delle persone. La seconda parte approfondisce le relazioni, con nuovi accordi nei settori della sanità, della sicurezza alimentare e dell’energia elettrica. Quest’ultimo accordo non sarà però trattato, poiché l'analisi del testo in commissione non si è ancora conclusa.