Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Il presidente del Consiglio d'amministrazione Fabio Soldati ribadisce che è necessario prendere atto «che il modo di informarsi è completamente cambiato con lo sviluppo del mondo digitale. Il Gruppo del Corriere del Ticino ha le persone e le risorse necessarie per garantire questo nuovo percorso al Canton Ticino, con un’informazione indipendente, verificata rispetto alla miriade di notizie manipolate da gruppi di interesse. Un’informazione che richiede pertanto sempre più rapidità, ma sempre attenta nel rispetto delle fondamenta del nostro Stato democratico, che ci ha garantito libertà di informazione e lo sviluppo dei suoi capisaldi, fra i quali il rispetto delle leggi scelte dal popolo, l’uguaglianza davanti alla legge, il rispetto delle istituzioni dalle quali si pretende efficienza e rigore»