SNL propone un «contratto alternativo» per «ridurre le conseguenze sul personale»

Rimane invece critica la valutazione della società sulla decisione cantonale. SNL ricorda di avere assunto il servizio sul Lago Maggiore su richiesta delle autorità ticinesi e federali, «garantendo negli anni un'offerta di trasporto pubblico». A suo giudizio, l'interruzione del sostegno cantonale ha modificato unilateralmente le condizioni economiche su cui il servizio era stato impostato.

L'obiettivo dichiarato è ora mantenere un livello di servizio adeguato senza aumentare eccessivamente il prezzo dei biglietti. Le tariffe, sottolinea SNL, sono state finora calmierate perché le corse sono state concepite come trasporto pubblico e non come una semplice offerta turistica commerciale.