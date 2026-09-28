CANTONE
Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
La subentrate del consigliere nazionale UDC - che lascia per assumere il ruolo di consigliere di Stato in Ticino - ha prestato oggi giuramento.
TiPress
Fonte Ats
Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
La subentrate del consigliere nazionale UDC - che lascia per assumere il ruolo di consigliere di Stato in Ticino - ha prestato oggi giuramento.
BERNA - Roberta Soldati (UDC/TI) ha prestato oggi giuramento ed entra dunque nel Consiglio nazionale, al posto del collega di partito Piero Marchesi.
Quest'ultimo, come noto, è infatti in procinto di assumere il ruolo di consigliere di Stato a Bellinzona, in qualità di subentrante al posto di Claudio Zali (Lega), per gli ultimi mesi di legislatura.
Soldati, 57 anni, granconsigliera ticinese e consigliera comunale a Losone, era a sua volta prima subentrante per l'incarico al Nazionale.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO