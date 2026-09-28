Centri d'asilo: chieste garanzie per il mantenimento dei posti di lavoro

In un settore delicato come quello dell’asilo e della migrazione, «una commessa federale non può ignorare le conseguenze sociali e occupazionali del cambiamento di gestore. L’Assemblea deplora pertanto che occupazione, CCL e condizioni di lavoro non siano stati considerati criteri fondamentali nell’aggiudicazione», viene evidenziato nella nota.

Decisa a difendere i diritti del personale, l’Assemblea riconosce il ruolo del Sindacato VPOD, anche quale referente nazionale e, a livello cantonale, il ruolo dell’OCST e della Commissione del personale nella rappresentanza e nella tutela collettiva dei dipendenti.