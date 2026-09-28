Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

L’effetto domino

Già, perché la decisione di Eni ha già spinto altri operatori a muoversi, almeno in parte. Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che lo scorso maggio ha acquisito Italiana Petroli da Api Holding, ha annunciato: «Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno nei confronti dell'Italia, fissando un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete di distribuzione». Gli sconti partiranno dalle stazioni IP e saranno successivamente estesi anche alle stazioni Esso. Secondo molti esperti, tuttavia, la diffusione di queste misure tra gli altri operatori resta incerta e presenta degli ostacoli.

Altri potrebbero seguire

Le due mosse, però, sono diverse. IP, almeno per ora, non ha fissato un vero e proprio price cap con valori precisi. L’azienda si è impegnata a limitare i prezzi di benzina e diesel, fissando i livelli in base anche alla sostenibilità dell’intera filiera. Una possibilità è coinvolgere inizialmente le IPmatic, stazioni completamente automatizzate senza gestore, ma al momento non sono state ufficializzate modalità e tempistiche. L'operazione di Eni appare invece di più ampio respiro. Il meccanismo potrebbe essere esteso anche alle stazioni Esso e ad altri operatori che acquistano carburante da IP per poi commercializzarlo con altri marchi.