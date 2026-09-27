A Lourdes il Papa incontra le vittime di abusi
Il pontefice ha chiesto alla comunità dei fedeli di promuovere conforto e guarigione, auspicando un futuro libero da abusi.
Il pontefice ha chiesto alla comunità dei fedeli di promuovere conforto e guarigione, auspicando un futuro libero da abusi.
LOURDES - Il Papa ha incontrato sette vittime di abusi, prima una ad una, poi tutte insieme. Le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri.
Papa Leone ha espresso la propria vicinanza a loro, e, per loro tramite, a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti».
Infine ha auspicato di «poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne, di ogni età, possano trovare conforto e guarigione». Lo riferisce la sala stampa vaticana.
Nel pomeriggio, poco dopo le 17:30, nella Casa vescovile di Lourdes, Papa Leone XIV ha incontrato sette persone, quattro uomini e tre donne, vittime di abusi da parte di membri del clero e della Chiesa di Francia, accompagnate da monsignor Gérard Le Stang, vescovo di Amiens, presidente del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro la pedofilia in seno alla Conferenza episcopale di Francia.
«Il Papa ha incontrato individualmente e in privato ciascuno di loro, dando ascolto alle loro storie, al dolore e alla sofferenza vissuta, talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli - come riferisce la sala stampa vaticana -, e alle loro proposte perché questo non abbia a ripetersi. Con alcuni si è trattenuto per qualche momento in preghiera».
Al termine, poco dopo le 19, il Papa si è raccolto con tutti in una sala della Casa vescovile, e ha rivolto loro alcune parole, «ringraziando per la dolorosa testimonianza e ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Papa Leone ha espresso la propria vicinanza a loro, e, per loro tramite, a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti».
«Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne, di ogni età, possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione». L'incontro è terminato alle ore 19.30 circa.