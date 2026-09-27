Drone russo colpisce un palazzo a Kyiv: ferita una donna"

Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha confermato che un drone ha colpito un edificio residenziale di 9 piani, tra il quarto e il quinto piano, mentre l'amministrazione militare della città ha segnalato una donna ferita a seguito dell'impatto del drone.

Intanto, è stato riferito che alcune auto hanno preso fuoco a causa dei detriti lasciati cadere dai droni nel distretto di Solomyanskyi.