GUERRA IN UCRAINA
Drone russo colpisce un palazzo a Kyiv: ferita una donna"
L’attacco ha causato incendi e danni anche ad alcune auto nel quartiere Solomyanskyi.
IMAGO / ABACAPRESS (foto di archivio)
Fonte Ats Ans
Drone russo colpisce un palazzo a Kyiv: ferita una donna"
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Drone russo colpisce un palazzo a Kyiv: ferita una donna"
L’attacco ha causato incendi e danni anche ad alcune auto nel quartiere Solomyanskyi.
Drone russo colpisce un palazzo a Kyiv: ferita una donna"
L’attacco ha causato incendi e danni anche ad alcune auto nel quartiere Solomyanskyi.
KYIV - Un drone russo ha colpito un palazzo nel quartiere di Darnytskyi a Kyiv, ferendo una donna. Lo riferiscono le autorità locali citate da Ukrainska Pravda.
Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha confermato che un drone ha colpito un edificio residenziale di 9 piani, tra il quarto e il quinto piano, mentre l'amministrazione militare della città ha segnalato una donna ferita a seguito dell'impatto del drone.
Intanto, è stato riferito che alcune auto hanno preso fuoco a causa dei detriti lasciati cadere dai droni nel distretto di Solomyanskyi.
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