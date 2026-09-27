OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più avanzati IA

L'azienda, in una nota, ha riferito che riprenderà l'addestramento solo quando saranno implementate ulteriori misure di sicurezza. Sia OpenAI che Anthropic stanno indagando su migliaia di incidenti di sicurezza, inclusi i tentativi di hackeraggio e diffusione di informazioni riservate.

L'azienda tech guidata da Sam Altman ha dichiarato che riprenderà le fasi di addestramento «solo quando saremo certi di disporre di ulteriori misure di sicurezza», aggiungendo di prevedere di dover «mettere in pausa» nuovamente il processo man mano che l'IA si sviluppa ed emergono altre problematiche.