Powerbank in fiamme: volo Lufthansa dirottato a Lione

Si è trattato già del secondo incidente di questo fine settimana con un aereo Lufthansa proveniente da Francoforte. Sempre sabato, un volo Lufthansa da Francoforte a Toronto con 371 passeggeri a bordo è tornato indietro sopra la Scozia ed è atterrato a Manchester per motivi di sicurezza. La causa è stata un odore in cabina, come ha comunicato l'azienda.

Queste sono le regole che si applicano alle powerbank sugli aerei

Molti viaggiatori portano con sé powerbank, ad esempio per poter ricaricare i propri smartphone quando non ci sono prese di corrente nelle vicinanze. Sui voli del gruppo Lufthansa, tuttavia, la ricarica e l'utilizzo delle powerbank sono vietati dall'inizio dell'anno. Fa eccezione l'utilizzo di dispositivi medici approvati.