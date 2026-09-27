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Powerbank in fiamme: volo Lufthansa dirottato a Lione

L’incidente riaccende l’attenzione sulle regole e i rischi legati ai dispositivi elettronici a bordo.
Powerbank in fiamme: volo Lufthansa dirottato a Lione
Deposit Photos
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Powerbank in fiamme: volo Lufthansa dirottato a Lione
L’incidente riaccende l’attenzione sulle regole e i rischi legati ai dispositivi elettronici a bordo.

FRANCOFORTE - Un aereo passeggeri della Lufthansa è stato dirottato sulla rotta da Francoforte a Lisbona verso Lione, in Francia, a causa di una powerbank in fiamme. Il dispositivo apparteneva a un passeggero ed è andato a fuoco sabato sera nell'area di un sedile, ha confermato l'azienda su richiesta della dpa, dopo che RTL e "Bild" avevano già riportato l'accaduto.

L'equipaggio del volo Lufthansa LH1170 ha quindi messo in sicurezza la powerbank in una cosiddetta Lithium Safe Bag appositamente prevista a tale scopo. Per motivi di sicurezza, tuttavia, ha deciso di deviare su Lione, dove l'aereo è atterrato in sicurezza verso le 22.00. I 198 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono stati alloggiati per la notte in hotel e riprenotati per il giorno successivo su voli alternativi in direzione Lisbona.

Si è trattato già del secondo incidente di questo fine settimana con un aereo Lufthansa proveniente da Francoforte. Sempre sabato, un volo Lufthansa da Francoforte a Toronto con 371 passeggeri a bordo è tornato indietro sopra la Scozia ed è atterrato a Manchester per motivi di sicurezza. La causa è stata un odore in cabina, come ha comunicato l'azienda.

Queste sono le regole che si applicano alle powerbank sugli aerei
Molti viaggiatori portano con sé powerbank, ad esempio per poter ricaricare i propri smartphone quando non ci sono prese di corrente nelle vicinanze. Sui voli del gruppo Lufthansa, tuttavia, la ricarica e l'utilizzo delle powerbank sono vietati dall'inizio dell'anno. Fa eccezione l'utilizzo di dispositivi medici approvati.

Per motivi di sicurezza, le powerbank, così come le sigarette elettroniche, non possono essere trasportate nel bagaglio registrato sui voli Lufthansa e di molte altre compagnie aeree. Nel bagaglio a mano, presso il gruppo Lufthansa, non possono essere riposte nei vani portabagagli sopra i sedili, ma esclusivamente nella tasca del sedile anteriore, addosso o nel bagaglio a mano sotto il sedile.

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