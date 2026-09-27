NEPAL
Valanga in Nepal: due morti e 14 dispersi
Le due vittime erano delle guide
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Fonte Ats Ans
Valanga in Nepal: due morti e 14 dispersi
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Valanga in Nepal: due morti e 14 dispersi
Le due vittime erano delle guide
Valanga in Nepal: due morti e 14 dispersi
Le due vittime erano delle guide
KATHMANDU - Una valanga che ha travolto il campo base dell'Himlung, vetta di 7.126 metri in Nepal, al confine con il Tibet cinese, ha fatto due morti accertati e quattordici dispersi. Lo riferisce l'agenzia Belga citando la polizia locale.
Le due vittime erano guide, ha precisato l'associazione nepalese delle guide alpine Nnmga, mentre i dispersi lavorano per due società di spedizioni. Una squadra di soccorso composta da quattro persone sta ancora conducendo ricerche sul posto.
Nei giorni scorsi la vetta è stata interessata da forti nevicate; il maltempo ha costretto gli alpinisti ad annullare le spedizioni sul Manaslu, l'ottava montagna più alta del mondo.
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