Undici donne uccise in dieci settimane

«Un veicolo di una società di sicurezza che pattugliava la zona ha individuato il corpo e ha allertato la polizia», ha dichiarato la portavoce della polizia, Brenda Muridili. Al momento non sono stati forniti dettagli sull'identità, l'età e la causa della morte della donna.

Questo ritrovamento fa seguito a quello, avvenuto ieri, del corpo di una donna seminuda nei pressi di un cimitero dello stesso comune. Il capo della polizia provinciale, Tommy Mthombeni, ha detto che la vittima sembrava essere stata lapidata a morte e che sarebbe stata effettuata un'autopsia per determinare le cause del decesso. La polizia ha inoltre annunciato oggi l'arresto di un uomo collegato all'omicidio, a circa 400 chilometri dal luogo del delitto.