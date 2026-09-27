Il presidente serbo Vucic si dimette

Pochi minuti prima di dimettersi, Vucic ha esercitato i suoi poteri costituzionali per concedere la grazia a decine di persone - tra cui studenti e membri fedeli al suo partito - sospettate di aver commesso reati durante le proteste. «Ho deciso di concedere la grazia a 49 persone, 23 delle quali coinvolte nei terribili eventi che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo», ha affermato Vucic, riferendosi alle manifestazioni.