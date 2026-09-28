GUERRA IN UCRAINA
Attacco russo su un palazzo a Kharkiv, 25 feriti
Altri 12 insediamenti nella regione sono stati colpiti
TELEGRAM / SERVIZI DI EMERGENZA UCRAINA
Fonte Ats Ans
Attacco russo su un palazzo a Kharkiv, 25 feriti
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Attacco russo su un palazzo a Kharkiv, 25 feriti
Altri 12 insediamenti nella regione sono stati colpiti
Attacco russo su un palazzo a Kharkiv, 25 feriti
Altri 12 insediamenti nella regione sono stati colpiti
KHARKIV - È di 25 feriti, tra cui 9 bambini, il bilancio dell'attacco che questa notte ha colpito un palazzo nella città di Kharkiv. Lo afferma il capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov.
«Nelle ultime 24 ore, la città di Kharkiv e 12 insediamenti nella regione sono stati oggetto di attacchi nemici. A Kharkiv, 25 persone sono rimaste ferite, tra cui 9 bambini; nel villaggio di Shestakove, nella comunità di Starosaltiv, un uomo di 67 anni è morto e una donna di 65 anni ha riportato una reazione acuta da stress; nel villaggio di Shevchenkove, un uomo di 60 anni ha riportato una reazione acuta da stress», ha scritto Synegubov.
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