Attacco russo su un palazzo a Kharkiv, 25 feriti

«Nelle ultime 24 ore, la città di Kharkiv e 12 insediamenti nella regione sono stati oggetto di attacchi nemici. A Kharkiv, 25 persone sono rimaste ferite, tra cui 9 bambini; nel villaggio di Shestakove, nella comunità di Starosaltiv, un uomo di 67 anni è morto e una donna di 65 anni ha riportato una reazione acuta da stress; nel villaggio di Shevchenkove, un uomo di 60 anni ha riportato una reazione acuta da stress», ha scritto Synegubov.