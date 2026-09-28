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Anche il Cairo avvisò Netanyahu

Nuovi dettagli emergono sulle ripetute segnalazioni inviate dalle autorità egiziane e di altri paesi a Israele nei giorni precedenti l'attacco di Hamas
Anche il Cairo avvisò Netanyahu
AFP
Fonte ats ans
di Redazione
Anche il Cairo avvisò Netanyahu
Nuovi dettagli emergono sulle ripetute segnalazioni inviate dalle autorità egiziane e di altri paesi a Israele nei giorni precedenti l'attacco di Hamas

TEL AVIV - Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana.

L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco.

Il rapporto, scrive il Times of Israel, afferma che gli egiziani avevano avvertito Israele già nel giugno 2023 della situazione a Gaza, consigliando allo Stato ebraico di riprendere i negoziati col gruppo palestinese per un accordo sullo scambio di ostaggi. Si tratta dell'ultimo di una serie di resoconti israeliani e internazionali riguardanti segnali sfuggiti al premier e alle autorità di sicurezza prima dell'invasione su larga scala.

A settembre, ricorda la testata israeliana, Kamel si è recato in Israele avvertendo che "la situazione a Gaza era critica e rischiava di esplodere in faccia a tutti", riferisce l'articolo, citando funzionari anonimi di un governo arabo non specificato. Tuttavia, i funzionari israeliani hanno minimizzato gli avvertimenti, assicurando a Kamel che la situazione era sotto controllo; ciò ha spinto a effettuare la telefonata di ottobre all'ufficio di Netanyahu, aggiunge il rapporto, precisando che "gli egiziani hanno continuato ad avvertire Israele fino a 48 ore prima dell'attacco".

In precedenza, Netanyahu aveva negato di aver mai parlato con Kamel nei mesi antecedenti l'attacco.

Il rapporto ribadisce inoltre le recenti indiscrezioni secondo cui il leader degli Emirati, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avrebbe chiamato Netanyahu nel settembre 2023 per avvertirlo di segnali relativi a un imminente attacco di Hamas. Nessuno degli avvertimenti conteneva dettagli specifici su tempi o portata dell'assalto pianificato, osserva il rapporto, in linea con quanto emerso da precedenti resoconti sulla vicenda.

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