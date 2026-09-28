Anche il Cairo avvisò Netanyahu

Il rapporto, scrive il Times of Israel, afferma che gli egiziani avevano avvertito Israele già nel giugno 2023 della situazione a Gaza, consigliando allo Stato ebraico di riprendere i negoziati col gruppo palestinese per un accordo sullo scambio di ostaggi. Si tratta dell'ultimo di una serie di resoconti israeliani e internazionali riguardanti segnali sfuggiti al premier e alle autorità di sicurezza prima dell'invasione su larga scala.

A settembre, ricorda la testata israeliana, Kamel si è recato in Israele avvertendo che "la situazione a Gaza era critica e rischiava di esplodere in faccia a tutti", riferisce l'articolo, citando funzionari anonimi di un governo arabo non specificato. Tuttavia, i funzionari israeliani hanno minimizzato gli avvertimenti, assicurando a Kamel che la situazione era sotto controllo; ciò ha spinto a effettuare la telefonata di ottobre all'ufficio di Netanyahu, aggiunge il rapporto, precisando che "gli egiziani hanno continuato ad avvertire Israele fino a 48 ore prima dell'attacco".