Attacco russo su Kiev, due morti e danni nella capitale
I raid hanno colpito diversi quartieri causando feriti tra i civili e danni a infrastrutture e abitazioni
I raid hanno colpito diversi quartieri causando feriti tra i civili e danni a infrastrutture e abitazioni
KIEV - Nel distretto di Buchansky, nella regione di Kiev, due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo questa notte, mentre in altri due distretti sono stati danneggiati un'abitazione, un granaio e un'automobile. Come riporta Ukrinform, la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko.
Nella capitale, altre tre persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata, ha annunciato su Telegram il sindaco della città, Vitaliy Klitschko, secondo quanto riportato da Ukrinform.
"Dall'inizio della giornata del 28 settembre, tre persone sono rimaste ferite. Tutte e tre si trovano nel distretto di Podilskyi. Due di loro, un ragazzo e una ragazza di 15 anni, sono stati medicati sul posto. Uno, un ragazzo di 17 anni, è stato ricoverato in ospedale", ha precisato.
Klitschko ha inoltre riferito che un drone ha colpito un edificio per uffici nel distretto di Shevchenko. Nel distretto di Obolonsky, le pompe di benzina sono state danneggiate a seguito dell'impatto con un drone.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!