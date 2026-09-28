Attacco russo su Kiev, due morti e danni nella capitale

"Dall'inizio della giornata del 28 settembre, tre persone sono rimaste ferite. Tutte e tre si trovano nel distretto di Podilskyi. Due di loro, un ragazzo e una ragazza di 15 anni, sono stati medicati sul posto. Uno, un ragazzo di 17 anni, è stato ricoverato in ospedale", ha precisato.

Klitschko ha inoltre riferito che un drone ha colpito un edificio per uffici nel distretto di Shevchenko. Nel distretto di Obolonsky, le pompe di benzina sono state danneggiate a seguito dell'impatto con un drone.