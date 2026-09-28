La prima volta al LAC dei Jethro Tull
La band di Ian Anderson tornerà in quel di Lugano il 12 marzo 2027 con “The Curiosity Tour”. Prevendita dei biglietti aperta dal primo ottobre.
LUGANO - I Jethro Tull arrivano per la prima volta al LAC. La leggendaria band prog britannica guidata da Ian Anderson suonerà venerdì 12 marzo 2027 con “The Curiosity Tour”, un viaggio in quasi sessant'anni di carriera: dai classici che hanno fatto la storia del rock fino ai lavori più recenti.
In scaletta ci saranno i brani entrati nell'immaginario collettivo, da “Aqualung” a “Thick as a Brick”, insieme alle canzoni di “Curious Ruminant”, l'album uscito nel marzo 2025. È un repertorio che intreccia rock, folk, blues, progressive e suggestioni classiche.
A tenerlo insieme c'è l'inconfondibile flauto di Anderson, compositore, cantante e anima del gruppo. Sul palco lo accompagneranno David Goodier al basso, John O'Hara alle tastiere, Scott Hammond alla batteria e Jack Clark alla chitarra.
Con oltre 30 album tra studio e live e più di 60 milioni di dischi venduti nel mondo, i Jethro Tull restano una delle formazioni più originali e longeve del rock britannico.
I biglietti saranno in vendita da giovedì 1° ottobre su laclugano.ch. I membri LAC+ avranno la prelazione mercoledì 30 settembre.
Il concerto è organizzato in collaborazione con Horang Music.