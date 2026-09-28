Il Festival delle Marionette torna a incantare Lugano

«Il cartellone è indirizzato a varie fasce di pubblico, con spettacoli per famiglie, altri specialmente dedicati ai bambini e diversi brillanti show che affascineranno anche gli adulti. Si annunciano, tra altre sorprese, l’arrivo per la prima volta al Festival di Teodor Borisov, maestro bulgaro delle marionette a fili e il ritorno di Valeria Guglietti, l’abilissima artista argentina che incanterà il pubblico di ogni età con il suo teatro d’ombre», comunica l'organizzazione via nota.

Proprio Guglietti e Borisov saranno al centro di due degli atelier proposti: uno dedicato al teatro d'ombre e un altro che insegnerà ai partecipanti come manipolare le marionette a fili.