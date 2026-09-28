Il Festival delle Marionette torna a incantare Lugano
L'apprezzata manifestazione torna a ravvivare gli spazi dello Studio Foce dal 17 ottobre all'8 novembre, con ospiti da tutto il mondo e attività collaterali.
L'apprezzata manifestazione torna a ravvivare gli spazi dello Studio Foce dal 17 ottobre all'8 novembre, con ospiti da tutto il mondo e attività collaterali.
LUGANO - Quarantaquattro anni non sono pochi e fanno della “creatura” di Michel Poletti un unicum in Europa, nonché uno dei festival più prestigiosi a livello internazionale per questa forma di spettacolo.
Stiamo parlando del “Festival internazionale delle marionette” che dal 17 ottobre all'8 novembre torna ad animare le sale del Teatro Foce di Lugano, fra spettacoli e attività collaterali. Partecipano artisti dall'Italia, dall'Argentina, dalla Spagna e dalla Bulgaria.
«Il cartellone è indirizzato a varie fasce di pubblico, con spettacoli per famiglie, altri specialmente dedicati ai bambini e diversi brillanti show che affascineranno anche gli adulti. Si annunciano, tra altre sorprese, l’arrivo per la prima volta al Festival di Teodor Borisov, maestro bulgaro delle marionette a fili e il ritorno di Valeria Guglietti, l’abilissima artista argentina che incanterà il pubblico di ogni età con il suo teatro d’ombre», comunica l'organizzazione via nota.
Proprio Guglietti e Borisov saranno al centro di due degli atelier proposti: uno dedicato al teatro d'ombre e un altro che insegnerà ai partecipanti come manipolare le marionette a fili.
Entrambi i laboratori hanno «posti limitatissimi», l'invito è quello di procurarsi al più presto i biglietti disponibili, su biglietteria.ch (qui i biglietti per l'atelier di Valeria Guglietti e qui quelli per Teodor Borisov).
Per quanto riguarda il programma, si faccia riferimento al sito della manifestazione, mentre per la prevendita di tutti gli spettacoli rimandiamo sempre a biglietteria.ch.
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