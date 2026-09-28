Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Secondo la perizia psicologica, la donna «non era in grado di comprendere le proprie azioni né di comportarsi di conseguenza».

Le indagini, aveva sempre evidenziato la Procura, «non hanno fornito elementi a sostegno dell’ipotesi che la donna abbia partecipato a un’organizzazione terroristica o le abbia fornito sostegno». L'ipotesi in questione non ha trovato riscontro nemmeno in aula.