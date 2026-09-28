Sentenza su Pagani, l'MPS chiede che il Gran Consiglio valuti il ricorso

La questione centrale sollevata dagli esponenti MPS è la legittimazione del Gran Consiglio a ricorrere contro la sentenza. Secondo Pronzini e Sergi, l’assemblea non agirebbe come denunciante, ma in base al proprio ruolo istituzionale di alta vigilanza sulla magistratura e di autorità responsabile per l’elezione dei magistrati. Gli autori richiamano l’articolo 85, che distingue il Gran Consiglio dal denunciante, prevedendo che all’organo parlamentare sia notificata integralmente la decisione del Consiglio della magistratura.

I deputati aggiungono che un’interpretazione più restrittiva della legge porterebbe a una situazione illogica: solo i magistrati destinatari di provvedimenti disciplinari potrebbero impugnare le decisioni, mentre resterebbero escluse dal controllo le decisioni che non danno luogo ad alcun procedimento. Questa lettura, secondo i firmatari, non trova riscontro nel testo della legge.