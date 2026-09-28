«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

LUGANO - «Hanno sequestrato una bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni. Era costernata e incredula. Non capiva perché le venisse tolta. Questa cosa è scandalosa». È l'accusa, indignata, di un tifoso dell'Ambrì che ha assistito di persona alla scena prima del derby di sabato sera alla Cornèr Arena, poi terminato con la vittoria per 5-3 della squadra Leventinese.