Il gregario McNulty si regala un giorno da fenomeno

La Svizzera è rimasta a lungo nel vivo della corsa. Stefan Küng ha chiuso al 14esimo posto, a poco più di due minuti, mentre Mauro Schmid è arrivato ancora più vicino alle posizioni di vertice. Lo zurighese ha attaccato a quattro chilometri dal traguardo e ha sperato nel podio, prima di chiudere undicesimo a 22 secondi dallo statunitense.

McNulty diventa così il terzo statunitense a conquistare il titolo mondiale su strada, dopo Greg LeMond nel 1983 e Lance Armstrong nel 1993. Quest'ultimo ha poi ammesso di aver fatto uso di doping durante la propria carriera.