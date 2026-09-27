Schmid sogna il Mondiale: «Quella salita l'ho già fatta 61 volte»

Schmid ha iniziato l'anno con il secondo posto nella classifica generale del Tour Down Under e ha ottenuto altri risultati di rilievo nei mesi successivi, fra cui il secondo posto alla Freccia Vallone e una vittoria di tappa al Tour de France, a Belfort. Dopo la Grande Boucle si è concesso una pausa: «Oggi sento che la mia forma e le mie gambe stanno davvero tornando. In allenamento mi sento molto bene». Resta però, ammette, qualche incognita dopo tanti giorni di corsa.