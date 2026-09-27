Sedloski elogia la Nati: «La migliore squadra passata da qui negli ultimi 30 anni»
La Svizzera travolge la Macedonia del Nord all’esordio in Nations League con un secco 3:0. Sedloski elogia la Nati.
La Svizzera travolge la Macedonia del Nord all’esordio in Nations League con un secco 3:0. Sedloski elogia la Nati.
SKOPJE - Esordio convincente per la Svizzera nella nuova campagna di Nations League. La Nati si è imposta per 3-0 sul campo della Macedonia del Nord, in una partita che avrebbe potuto chiudersi con un margine ancora più ampio.
La prestazione elvetica ha impressionato Goce Sedloski. «Questa è stata la migliore squadra che abbia giocato qui negli ultimi 30 anni», ha dichiarato l'allenatore della Macedonia del Nord. Interpellato in conferenza stampa sull'elogio del collega, Murat Yakin ha ribadito le ambizioni della Svizzera: «La Nations League non sono amichevoli. Per noi è importante vincere questa lega e tornare a salire».
Per il commissario tecnico, i tre punti conquistati a Skopje rappresentano il primo passo verso la vittoria del girone. «Tre anni fa abbiamo avuto la possibilità di giocare contro squadre forti, ma non eravamo ancora pronti. Ora dobbiamo meritarcelo. Dobbiamo vincere tutte queste partite per poter salire nel gruppo A».
La Nati ha ottenuto il successo al termine di una settimana turbolenta, segnata dalle vicende legate al Covid che hanno coinvolto Granit Xhaka e Breel Embolo, assenti a Skopje. «Alla fine dobbiamo lavorare con chi è qui e concentrarci sul nostro obiettivo», ha spiegato Yakin, dicendosi dispiaciuto per la loro assenza. «Ma è importante saper valutare correttamente i pochi rumori di disturbo che possiamo anticipare e prendere le decisioni giuste».