Sedloski elogia la Nati: «La migliore squadra passata da qui negli ultimi 30 anni»

Per il commissario tecnico, i tre punti conquistati a Skopje rappresentano il primo passo verso la vittoria del girone. «Tre anni fa abbiamo avuto la possibilità di giocare contro squadre forti, ma non eravamo ancora pronti. Ora dobbiamo meritarcelo. Dobbiamo vincere tutte queste partite per poter salire nel gruppo A».

La Nati ha ottenuto il successo al termine di una settimana turbolenta, segnata dalle vicende legate al Covid che hanno coinvolto Granit Xhaka e Breel Embolo, assenti a Skopje. «Alla fine dobbiamo lavorare con chi è qui e concentrarci sul nostro obiettivo», ha spiegato Yakin, dicendosi dispiaciuto per la loro assenza. «Ma è importante saper valutare correttamente i pochi rumori di disturbo che possiamo anticipare e prendere le decisioni giuste».