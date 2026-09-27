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ATLETICA

Assefa vince per la terza volta la maratona di Berlino

L'etiope si è impostA in 2 ore 11 minuti e 4 secondi. È il terzo miglior tempo della storia.
Assefa vince per la terza volta la maratona di Berlino
AFP
L’etiope Tigst Assefa taglia il traguardo e vince la gara femminile della 52a maratona di Berlino, in Germania, il 27 settembre 2026.
di 20min.ch | Agence France-Presse
Assefa vince per la terza volta la maratona di Berlino
L'etiope si è impostA in 2 ore 11 minuti e 4 secondi. È il terzo miglior tempo della storia.
SPORT: Risultati e classifiche

ATLETICA - L’etiope Tigst Assefa, vice-campionessa olimpica nel 2024 e mondiale nel 2025, ha vinto domenica per la terza volta la maratona di Berlino.

Assefa ha completato i 42,195 chilometri in 2 ore 11 minuti e 4 secondi, facendo segnare il terzo miglior tempo della storia.

Nel corso della gara aveva accumulato una ventina di secondi di vantaggio sul ritmo del record mondiale della keniota Ruth Chepngetich, che nell’ottobre 2024 aveva corso la maratona di Chicago in 2h09’56.

Negli ultimi tre chilometri l’etiope ha però rallentato, accusando un problema alla gamba o al piede destro e zoppicando vistosamente fino al traguardo sotto la Porta di Brandeburgo.

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