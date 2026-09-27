Ottomila palloni al calcio giovanile

Da quasi quindici anni la Fondazione Footuro sostiene i giovani, le società e i volontari che permettono a migliaia di ragazze e ragazzi di praticare questo sport. Oltre a rappresentare un aiuto materiale, la consegna vuole essere anche un momento d’incontro nel segno dell’impegno, del rispetto, dello spirito di squadra, dell’inclusione e della socializzazione.

«Crediamo che il futuro del nostro calcio inizi proprio dai giovani, dalla loro passione e dall’entusiasmo con cui scendono ogni giorno in campo», sottolinea Francesco Manzoni, presidente della Fondazione Footuro. «Sapere che, attraverso un gesto semplice ma concreto, possiamo essere vicini alle società e contribuire alla crescita del calcio giovanile maschile, femminile e inclusivo è per noi motivo di grande soddisfazione. È il senso stesso dell’impegno che Fondazione Footuro porta avanti da quasi quindici anni».