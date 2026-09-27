Ottomila palloni al calcio giovanile
La tradizionale consegna delle sfere donate dalla Fondazione Footuro si è svolta stamattina all'AIL Arena.
LUGANO - Circa 8’000 palloni per le società e le scuole calcio della Svizzera italiana. È la donazione della Fondazione Footuro per la stagione 2026-2027, rivolta all’intero movimento giovanile, maschile e femminile, con un’attenzione anche al calcio inclusivo.
La tradizionale consegna si è svolta questa mattina nella nuova AIL Arena di Lugano. I palloni sono di taglia 4, disponibili in due diversi pesi, e di taglia 5.
Da quasi quindici anni la Fondazione Footuro sostiene i giovani, le società e i volontari che permettono a migliaia di ragazze e ragazzi di praticare questo sport. Oltre a rappresentare un aiuto materiale, la consegna vuole essere anche un momento d’incontro nel segno dell’impegno, del rispetto, dello spirito di squadra, dell’inclusione e della socializzazione.
«Crediamo che il futuro del nostro calcio inizi proprio dai giovani, dalla loro passione e dall’entusiasmo con cui scendono ogni giorno in campo», sottolinea Francesco Manzoni, presidente della Fondazione Footuro. «Sapere che, attraverso un gesto semplice ma concreto, possiamo essere vicini alle società e contribuire alla crescita del calcio giovanile maschile, femminile e inclusivo è per noi motivo di grande soddisfazione. È il senso stesso dell’impegno che Fondazione Footuro porta avanti da quasi quindici anni».
Alla mattinata hanno partecipato anche il vicepresidente del Consiglio di Stato Raffaele De Rosa e il consigliere nazionale Simone Gianini, che hanno portato il loro saluto ai giovani, alle società e ai presenti.