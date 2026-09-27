«Non ho cercato di sostituire Xhaka»

«Penso che sia stato un buon inizio per me e per la squadra. Alla fine, nel calcio serve una prestazione di squadra e siamo stati molto disciplinati in entrambe le frazioni, sia in fase offensiva che difensiva», ha commentato Jashari dopo la partita. Il centrocampista ha anche messo in guardia dal considerare scontate le sfide contro avversari sulla carta più deboli: «A volte si pensa che sarà una passeggiata, ma può accadere esattamente il contrario».