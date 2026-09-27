Zverev firma il punto decisivo, la Laver Cup ritorna in Europa

In precedenza Flavio Cobolli e Jakob Mensik avevano dato slancio al Vecchio Continente nel doppio. L’italiano e il ceco hanno sconfitto l’australiano Alex De Minaur e l’americano Taylor Fritz 7-5 6-3, portando il punteggio sul 10-5.

Zverev ha poi completato l’opera contro Tien. Il 20enne americano ha avuto una palla set nella prima frazione, prima di arrendersi al tie-break. Nel secondo set il tedesco ha preso il controllo della partita, chiudendo sul 6-3.