Zverev firma il punto decisivo, la Laver Cup ritorna in Europa
Il numero due mondiale ha sconfitto Learner Tien in due set permettendo alla sua squadra di riconquistare il trofeo.
TENNIS - Alexander Zverev ha consegnato all’Europa il punto decisivo per la conquista della Laver Cup. Il numero 2 mondiale ha infatti battuto l’americano Learner Tien 7-6 (7/3) 6-3 nel primo singolare della terza e ultima giornata, domenica a Londra.
Con il successo del tedesco l’Europa si è portata sul 13-5, diventando irraggiungibile prima degli ultimi due singolari. Ogni incontro dell’ultima giornata vale infatti tre punti e la squadra "Mondo" può raccoglierne al massimo sei.
In precedenza Flavio Cobolli e Jakob Mensik avevano dato slancio al Vecchio Continente nel doppio. L’italiano e il ceco hanno sconfitto l’australiano Alex De Minaur e l’americano Taylor Fritz 7-5 6-3, portando il punteggio sul 10-5.
Zverev ha poi completato l’opera contro Tien. Il 20enne americano ha avuto una palla set nella prima frazione, prima di arrendersi al tie-break. Nel secondo set il tedesco ha preso il controllo della partita, chiudendo sul 6-3.
Per l’Europa si tratta del sesto successo nella competizione creata da Roger Federer nel 2017, contro i tre della squadra "Mondo". Il trofeo torna così agli europei dopo la vittoria "globale" nel 2025.